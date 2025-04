Von Stiftern und Sponsoren der Kreuzkirche auf dem städtischen Friedhof wurde einst verfügt, dass an den Kreuzestod von Jesus Christus mit einem würdigen Gedenken in diesem Gotteshaus erinnert wird. So wurde auch diesmal am Karfreitag zur Sterbestunde Jesu dieses Versprechen mit einer Andacht unter dem Motto „Musik und Besinnung“, eingelöst.