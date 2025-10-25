Für einen Termin in der kardiologischen oder angiologischen Sprechstunde müssen Patienten nicht mehr auf den Hildburghäuser Marktplatz fahren – und lange nach einem Parkplatz suchen. Denn seit einiger Zeit finden beide Sprechstunden in den Henneberg-Kliniken in der Schleusinger Straße statt. Auf Ebene 2, im Ambulanten Zentrum, empfangen der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie, Ahmad Sulaiman, sowie der Facharzt für Innere Medizin und Angiologie, Marcus Thieme, ihre Patienten in modern ausgestatteten Räumen.