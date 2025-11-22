Auf Shikoku, der kleinsten der vier Hauptinseln Japans, liegt die Stadt Matsuyama. Rund eine halbe Million Menschen leben hier. Sie ist berühmt für die Burg Matsuyama-jo, die „Goldene Schildkröten-Burg“. Wer in die Stadt vom Südwesten hinfährt, bemerkt noch ein weiteres, großes und eigenwilliges Gebäude. Es ist verkleidet mit unzähligen Holzbalken, die miteinander verbunden sind. Das Ehime Prefectural Budokan ist eine von Japans drei großen Kampfsporthallen. Hier fanden Anfang November die Weltmeisterschaften des Japan Shotokan Karate-Verbandes (JSKA) statt. 750 Karate-Sportler aus 31 Nationen standen sich auf der Tatami unter den Augen des Weltverbandsgründers Abe Sensei und weiteren hochgraduierten Schwarzgurtmeistern gegenüber. Unter ihnen: Lars Degner aus Schmiedefeld.