Karate in Trusetal: Ein Jahr ist ein Grund zum Feiern

Vorsitzende Elisabeth Illes zog Bilanz: Zerstörte Kontakte wurden neu geknüpft. Das Dojo wurde umgebaut und neu gestaltet. Der Trainingsbetrieb läuft wieder in mehreren Bereichen. Mit derzeit 130 Mitgliedern im Karate, Fitness, Kraftsport, Zumba und Gymnastik konnte der Verein seine finanzielle Basis wieder herstellen und das Gebäude der ehemaligen Grundschule Trusen vor dem „Aus“ retten. Fast alle der 80 anwesenden Gäste waren maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt. Ob Ausstattung, Matten, Trainingsgeräte, Spiegel oder einfach nur Geschirr – nach dem Auszug des Bushido musste der neue Verein alles neu anschaffen. Dies wäre ohne die finanzielle Unterstützung eines jeden Einzelnen nicht möglich gewesen.