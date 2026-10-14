Karate in Trusetal: Ein Jahr ist ein Grund zum Feiern

Ein Jahr ist es her, dass sich der seit 1998 angestammte Karateverein aus Trusetal in zwei separate Vereine spaltete. Während der Bushido Karate Trusetal mit einem Teil der Mitglieder aus der ehemaligen Grundschule auszog, formierte sich das „alte“ Trainerteam um Elisabeth Illes, Stefan Gerlach, Erik Förster, Irina Arndt, Andreas Heer und Stefanie Leyh, mit jahrzehntelanger Erfahrung, unter neuem Namen – am 25. September 2025 war dies geschehen. Nun feierte der Tadaima Taki Trusetal seinen 1. Geburtstag.