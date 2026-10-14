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  8. Ein Jahr ist ein Grund zum Feiern

Karate in Trusetal Ein Jahr ist ein Grund zum Feiern

Der neu gegründete Karateverein in Trusetal, Tadaima Taki, feiert das kleine Jubiläum – seit einem Jahr bietet man nun noch sehr viel mehr als Karate an.

Karate in Trusetal: Ein Jahr ist ein Grund zum Feiern
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Von solch einem Teller wird selbstverständlich nicht gespeist: Ein handbemaltes Geburtstagsgeschenk wird dem Verein (Vorsitzende Elisabeth Illes, links) von Sara Fuchs überreicht. Foto: Verein

Ein Jahr ist es her, dass sich der seit 1998 angestammte Karateverein aus Trusetal in zwei separate Vereine spaltete. Während der Bushido Karate Trusetal mit einem Teil der Mitglieder aus der ehemaligen Grundschule auszog, formierte sich das „alte“ Trainerteam um Elisabeth Illes, Stefan Gerlach, Erik Förster, Irina Arndt, Andreas Heer und Stefanie Leyh, mit jahrzehntelanger Erfahrung, unter neuem Namen – am 25. September 2025 war dies geschehen. Nun feierte der Tadaima Taki Trusetal seinen 1. Geburtstag.

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Vorsitzende Elisabeth Illes zog Bilanz: Zerstörte Kontakte wurden neu geknüpft. Das Dojo wurde umgebaut und neu gestaltet. Der Trainingsbetrieb läuft wieder in mehreren Bereichen. Mit derzeit 130 Mitgliedern im Karate, Fitness, Kraftsport, Zumba und Gymnastik konnte der Verein seine finanzielle Basis wieder herstellen und das Gebäude der ehemaligen Grundschule Trusen vor dem „Aus“ retten. Fast alle der 80 anwesenden Gäste waren maßgeblich an diesem Erfolg beteiligt. Ob Ausstattung, Matten, Trainingsgeräte, Spiegel oder einfach nur Geschirr – nach dem Auszug des Bushido musste der neue Verein alles neu anschaffen. Dies wäre ohne die finanzielle Unterstützung eines jeden Einzelnen nicht möglich gewesen.

Die Mitglieder arbeiteten als Trockenbauer, Fußbodenleger, Dachdecker, Aufräumer, Fensterputzer und Kaffekocher – jeder nach seinen Möglichkeiten. Das macht die Gemeinschaft des neuen Vereins aus. Dazu fanden auch Wettkämpfe und Prüfungen und das Sommerlager statt. Mitglieder des Vereins beteiligten sich außerdem an vielen Veranstaltungen als Teilnehmer, Helfer oder Betreuer. Da darf man sich auch einmal selbst feiern.

Und genau das geschah denn auch am ersten Oktober-Wochenende. Bei bestem Wetter, gemütlichem Ambiente, Lagerfeuer, Stockbrot, Spanferkel und vielem mehr ließ man es sich gut gehen. Als Highlight gab es eine Feuershow der „Freigeister“, Tanzeinlagen und Gesellschaftsspiele. Auf jeden Fall hatten Groß und Klein dabei jede Menge Spaß.