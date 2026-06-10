Unter den strengen Augen Fritz Oblingers (9. Dan) und Frank Beyers (5. Dan) fanden die Dan-Prüfungen statt, bei denen die Prüflinge ausgezeichnete Leistungen zeigten. Berit Seliger und Thomas Welscher bestanden die Prüfung zum 1. Dan und Andreas Diller die zum 2. Dan. Organisiert wurde der Lehrgang vom Verein Budokan Sonneberg unter Leitung von Frank Beyer. Bürgermeister Heiko Voigt eröffnete die Veranstaltung und würdigte den Einsatz der „rührigen Mitglieder unseres Budokan Sonneberg e. V.“, dem es zu verdanken sei, dass der Landkreis Sonneberg Gäste aus allen Ecken Deutschlands zu diesem hochklassigen Sportevent begrüßen durfte.