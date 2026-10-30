Nicht nur die Volleyballerinnen des VfB Suhl sorgen mit ihren Leistungen auch international für Aufsehen, sondern ebenso die Tatami-Kämpfer des Suhler Sport- und Kampfkunstvereins, SKV. So erkämpfte Vincent Schilling (Karate Dojo Fujiwara) jüngst im italienischen Terni (Umbrien) bei den Europameisterschaften der Japan Shotokan Karate Association (JSKA) zwei Bronzemedaillen – einmal im Kata (Demonstration) in der Kategorie der Braungurtträger sowie im Kumite +18 (Nahkampf). Wir sprachen mit dem 22-jährigen Schmiedefelder.