„Wenn die Straße nun aber ein Loch hat, stopf`s lieber Bürgermeister, stopf`s zu!“ So könnten die Meininger ihr Klagelied singen, angesichts der vielen kaputten Haupt- und Nebenstraßen in der Stadt. Heuleite, Am Steinernen Berg, Johannes-Brahms-Straße, Tiroler Weg, Helenenstraße, Drachenbergstraße, Am Kirchbrunnen, Charlottenstraße, Lindenallee, Schillerstraße, Am Kiliansberg und Defertshäuser Weg – die Aufzählung ließe sich noch ein ganzes Stück fortsetzen. Und da wäre noch nicht einmal eine kaputte Straße aus den Ortsteilen genannt. Dort gibt es ebenfalls noch genügend Schlagloch-Pisten. Das Geld für die dringend notwendigen Reparaturen reichte in Meiningen auch 2025 nicht aus. Das wurde in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch erneut deutlich.
Kaputte Straße in Meiningen Große Aufgabe für kleines Team
Erik Hande 19.12.2025 - 14:00 Uhr