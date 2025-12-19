„Wenn die Straße nun aber ein Loch hat, stopf`s lieber Bürgermeister, stopf`s zu!“ So könnten die Meininger ihr Klagelied singen, angesichts der vielen kaputten Haupt- und Nebenstraßen in der Stadt. Heuleite, Am Steinernen Berg, Johannes-Brahms-Straße, Tiroler Weg, Helenenstraße, Drachenbergstraße, Am Kirchbrunnen, Charlottenstraße, Lindenallee, Schillerstraße, Am Kiliansberg und Defertshäuser Weg – die Aufzählung ließe sich noch ein ganzes Stück fortsetzen. Und da wäre noch nicht einmal eine kaputte Straße aus den Ortsteilen genannt. Dort gibt es ebenfalls noch genügend Schlagloch-Pisten. Das Geld für die dringend notwendigen Reparaturen reichte in Meiningen auch 2025 nicht aus. Das wurde in der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch erneut deutlich.