Als am 1. Schultag an mehreren Thüringer Schulen eine Bombendrohung per E-Mail eingegangen ist, war auch am Ilmenauer Lindenberggymnasium Alarm angesagt. Doch selber ertönte an der Schule nichts. Der Grund: ein Defekt an der Sprechanlage. Wie aus Beschreibungen aus dem Schulumfeld gegenüber der Redaktion hervorgeht, sollen weder akustische Signale noch Durchsagen möglich gewesen sein. Der Hausmeister sei daraufhin durch die Schule gelaufen und habe die Klassen einzeln informiert. Jedoch habe dieser nicht alle Schüler informieren können – der Kinderchor etwa habe gerade in der obersten Etage für einen Auftritt geprobt und sei vergessen worden. Die Kinder seien erst nach etwa einer Stunde auf den Schulhof gekommen, so die Schilderungen.