Das neue Nadelöhr an der A4 wenige Kilometer vor dem Hermsdorfer Kreuz wird für Autofahrer Richtung Dresden und Berlin nun noch enger. Zusätzlich zum Tempolimit von 60 Stundenkilometern auf der maroden Zeitzgrundbrücke bei Stadtroda wird die Fahrbahn Richtung Osten frühzeitig auf zwei Spuren verengt, und auch die Höchstgeschwindigkeit wird nun bereits früher herabgesetzt. Dies teilte die Autobahnverwaltung am Donnerstag mit. Für die Autofahrer heißt das: Es dauert nun noch länger, um aus Richtung Erfurt das Hermsdorfer Kreuz zu erreichen, und die Staugefahr zu Stoßzeiten wird größer.