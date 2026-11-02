Kapitalbedarf für KI-Boom: Oracle will sich 20 Milliarden Dollar beschaffen

Austin - Der amerikanische Software- und Rechenzentren-Konzern Oracle will sich 20 Milliarden Dollar zur Finanzierung seines Wachstums beschaffen. Dazu sollen neue Aktien im Umfang von 10 Milliarden Dollar ausgegeben werden, wie Oracle mitteilte. Gleichzeitig will das Unternehmen weitere 10 Milliarden Dollar durch den Verkauf von Anleihen aufnehmen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs beitragen, wozu auch Investitionsausgaben und Dividendenzahlungen gehören können, so Oracle.