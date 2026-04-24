Die Handball-Saison biegt auf die Zielgerade ein – und der ThSV Eisenach kann in der Bundesliga an diesem Freitag ab 19 Uhr in doppelter Hinsicht zum Zünglein an der Waage für den Klassenerhalt werden. Die mit 19 Punkten auf Rang 14 postierten Thüringer würden sich am 29. Spieltag durch einen Sieg bei GWD Minden nahezu aller Abstiegssorgen entledigen und den Gastgeber aus der Kleinstadt an der Weser (16. Platz, ein Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze) in noch größere Nöte stürzen. Wir sprachen vor dem Spiel mit ThSV-Kapitän Peter Walz.