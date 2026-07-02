Mit einer Messe endete, was vor fast acht Jahrzehnten begonnen hatte: Durch Segnung einer kleinen Kapelle wurde ein Raum geschaffen, der der katholischen Gemeinde in Schalkau religiöser Mittelpunkt war. Nun deren Profanierung (Entwidmung). Damals, im Jahr 1946, wurde das Ewige Licht in der Kapelle in der „Zinnerschen Villa“ in Schalkau entfacht und mit einer Messe, einer Eucharistiefeier, ist dieses nun erloschen. Dazwischen liegen 80 Jahre.