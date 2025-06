Vilshofen (dpa/lby) - Beim Brand einer Kapelle in Niederbayern ist ein Schaden von mindestens 100.000 Euro entstanden. Warum das Feuer am frühen Sonntagmorgen ausbrach, war nach Polizeiangaben zunächst unklar. Verletzt wurde niemand. Die hölzerne Kapelle in Vilshofen (Landkreis Passau) konnte nicht mehr gerettet werden.