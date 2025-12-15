Viele Tage haben die Mädchen und Jungen des Haselbacher Kindergartens für diesen Auftritt geprobt, haben Texte gelernt, Kostüme anprobiert, die Choreografie einstudiert. Dass es sich gelohnt und den Kindern zudem viel Freude bereitet hat, davon konnten sich Eltern, Großeltern und viele andere Haselbacher am Sonntagvormittag überzeugen. In der Kapelle leuchteten nicht nur sprichwörtlich alle Sterne. „Wir wollten diesmal ein richtiges Krippenspiel zeigen, so Kita-Chefin Dorit Roß, und sie hat nicht zu viel versprochen. Die Kinder spielten ihre Rollen mit einer bemerkenswerten Hingabe. Luis, Eliah, Sara, Emma, Ellie, Ella, Willy, Fritz und die vielen kleinen tanzenden Sterne der Mäusegruppe bekamen jede Menge Beifall.