Kaderplanung bei LinkedIn

Den ersten Kontakt hielt der Verteidiger noch für eine Spam-Nachricht, weil sie in portugiesischer Sprache geschrieben war. Doch neun Monate später versuchte es der Trainer noch einmal auf Englisch. Jetzt spielt Lopes bei einer WM.

"Wir haben so viele Spieler, die überall auf der Welt spielen und in verschiedenen Ländern geboren wurden. Und wir kommen alle zusammen mit dem gleichen Ziel: Alles für Kap Verde zu geben", sagte er während des Turniers. "Das ist eine unglaubliche Fußball-Reise für mich."

Als der kleine SC Freiburg zum ersten Mal in die Bundesliga aufstieg, meinte der damalige Stuttgarter Manager Dieter Hoeneß: "Wenn die nicht absteigen, haben wir anderen 20 Jahre lang alles falsch gemacht." Und ein wenig von diesem Spruch steckt auch in der "Cinderella-Story" von Kap Verde.

Trainer Bubista hat ein namenloses Team zu einer verschworenen Einheit geformt. Die lässt er sehr kompakt und sehr gut organisiert spielen. Damit hat er es bei dieser WM schon jetzt weiter gebracht als sehr namhafte und sendungsbewusste Trainer mit deutlich besseren Einzelspielern. "Wir haben gezeigt, dass wir ein kleines Land sind, das für seine Ziele kämpft", sagte Bubista. Die Botschaft sei: "Nichts ist unmöglich!"