Kanzlerworte zu Migration Nürnberg OB König springt Merz in "Stadtbild"-Debatte bei

Nürnberg - In der Debatte um Bemerkungen von Bundeskanzler Friedrich Merz über das "Stadtbild" und die Migration springt der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU) dem CDU-Chef bei. "Wir brauchen Migration. Wir brauchen Menschen, die hier gerne arbeiten, die hier gerne leben, die gerne ihre Zukunft hier verbringen", sagte König dem Radiosender Bayern 2 (Redaktion Radiowelt). "Aber keiner will doch auch Menschen haben, die unsere Gesellschaft mit ihrer kriminellen Vorgehensweise auch gefährden."