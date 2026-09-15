Kanzlerkrise: Harald Schmidt verteidigt Friedrich Merz

"Süße kleine Themen, die wir uns hier leisten"

Die Medien hätten sich auf die Linie festgelegt, dass Merz es nicht könne. In einer solchen Situation habe es ein Politiker sehr schwer. Schmidt nannte als Beispiel Merz' Sommerurlaub. "Das ist so kleinkariert. Geht er in Urlaub, heißt es, er war zu lange in Urlaub. Geht er nicht in Urlaub, heißt es, er braucht mal Urlaub." Wäre er der Berater von Merz, würde er ihm raten, in die Offensive zu gehen: "Ich würde den Kanzler viel mehr sagen lassen: "Ihr könnt froh sein, dass ich den Job mache. Ich ziehe das jetzt alles durch."" Vielleicht könnte es dann für ihn sogar eine Wende zum Besseren geben.