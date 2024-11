Klingbeil fordert Debatte über Inhalte statt Personal

SPD-Chef Lars Klingbeil warnt seine Partei hingegen vor einer Debatte über die Kanzlerkandidatur von Scholz. "Olaf Scholz ist der Kanzler. Und alle, die in der SPD Verantwortung tragen, haben in den letzten Tagen auch deutlich gemacht, dass wir hinter ihm stehen", sagte Klingbeil am Samstag in Essen. Für die SPD sei es nun wichtig, "dass wir uns inhaltlich auseinandersetzen mit dem Bundestagswahlkampf, aber nicht über Personal diskutieren".