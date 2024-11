Kanzlerkandidatur: Scholz oder Pistorius? K-Frage in SPD zunehmend offen

Ein Nein, aber von Pistorius

Der Bundesverteidigungsminister kam am Abend bei einer Veranstaltung der Mediengruppe Bayern in Passau zum Themen "Menschen in Europa" nicht an der K-Frage vorbei. "In der Politik sollte man nie irgendetwas ausschließen, ganz egal, worum es geht", sagte Pistorius, der sich auch bei anderen Terminen schon gegen Ausschließeritis gewandt hatte. Er lobte zugleich Scholz, dieser mache einen richtig guten Job. "Und er hat gesagt, er will weitermachen. Das ist das Normalste der Welt."