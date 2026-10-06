Kanzlerbesuch: Merz kommt zum CSU-Parteitag nach München

München - Zum Abschluss des CSU-Parteitags wird auch Kanzler Friedrich Merz in München erwartet. Dies geht aus der Einladung der Partei hervor. Demnach soll der CDU-Chef am Samstag (24. Oktober) zu den Delegierten sprechen, im Fokus dürften dabei die schwierige innenpolitische Lage und die Krise der Union stehen. Der Parteitag geht über zwei Tage und findet auf dem Messegelände in München statt. Zum Auftakt wird sich wie üblich zunächst CSU-Chef Markus Söder in einer Grundsatzrede zur Lage der Partei äußern. Turnusmäßig stehen auf dem Parteitag keine Vorstandswahlen an.