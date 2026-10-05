Kanzler zurück in der Schule Warum das Abi-Zeugnis des Kanzlers unter Verschluss ist

Kanzler will jetzt wieder mehr in die Schulen gehen

Merz wirkt bei der Veranstaltung aufgekratzt. Man merkt ihm an, dass es hier um etwas geht, das ihm ganz persönlich wichtig ist. Lehrerinnen und Lehrer bezeichnet er - vielleicht auch vor dem Hintergrund eigener schlechter Erfahrungen - als "die wichtigste Berufsgruppe" des Landes. "Wir vertrauen Ihnen das Wertvollste an, was wir haben. Das sind unsere Kinder", sagt er als Vater und Großvater. Und er würdigt den Enthusiasmus der anwesenden Schülerinnen und Schüler, der ihm selbst nicht gegeben war. "Ich freue mich, wenn ich diese strahlenden, optimistischen Gesichter von Euch sehe."

Nach seiner Rede fragt ihn die Moderation, ob er angesichts dieser ganzen positiven Impulse nicht selbst noch einmal Lust bekomme, in die Schule zu gehen. Da verschränkt der Kanzler die Arme und sagt: "Ehrlich gesagt, ich hatte dazu selten Lust" - als Schüler. Aber als Kanzler werde er nun wieder mehr in die Schulen gehen. Was er beim Schulpreis gesehen habe, sei für ihn "eine großartige Motivation".

Als er dann den Preis an die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule aus Mörfelden-Walldorf in Hessen übergibt und ihm gleich mehrere Lehrerinnen der Schule dafür um den Hals fallen, kommen ihm sogar ganz kurz die Tränen.