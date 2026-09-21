Düsseldorf - Bei der Frage aller Fragen an Nordrhein-Westfalens Ministerpräsidenten Hendrik Wüst lässt sich der häufig als "Reserve-Kanzler" gehandelte CDU-Politiker weiterhin nicht in die Karten gucken. "Wollen Sie Bundeskanzler werden?" wurde der 51-Jährige beim "Ständehaus-Treff" der "Rheinischen Post" (RP) in Düsseldorf gefragt. "Ich möchte Ministerpräsident bleiben", antwortete Wüst, der in sieben Monaten Landtagswahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland zu bestreiten hat. Aber "für immer?", hakte RP-Chefredakteur Moritz Döbler nach. Wüsts vielsinnige Replik: "Soweit es geht."