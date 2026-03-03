Es gibt einige konkrete Themen mit Konfliktpotenzial, die er mit Trump noch besprechen könnte – wenn neben dem Iran Zeit denn bleibt.

Der Zollstreit zwischen den USA und der EU hat sich wieder zugespitzt, nachdem das Oberste US-Gericht Trump untersagt hat, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Daraufhin hatte der US-Präsident angekündigt, nun andere Wege gehen zu wollen, um seine Zölle weiterhin durchzusetzen.

Und dann ist da noch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Bemühungen um ein Ende des Krieges unter Vermittlung der USA kommen nicht vom Fleck. Die europäischen Verbündeten der USA sind an den direkten Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland nicht beteiligt. Das würde Merz gerne ändern. Er wünsche sich "eine noch engere transatlantische Kooperation" im Verhandlungsprozess, sagte er vor seiner Abreise. Und er forderte mehr Druck und Sanktionen, um Russland zu Kompromissen zu bewegen.