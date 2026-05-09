«Kanzler der Einheit» Helmut-Kohl-Allee in Berlin offiziell eingeweiht

Berlin - Eine große Straße in Berlin trägt nun den Namen des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl. Am späten Vormittag wurde das Schild der Helmut-Kohl-Allee in Berlin-Mitte offiziell enthüllt. "Heute ist es endlich so weit, dass in Berlin eine Straße nach Doktor Helmut Kohl benannt wird, um seine historische Leistung in würdiger Form sichtbar zu machen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei der Festveranstaltung in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) unweit der frisch umbenannten Straße.