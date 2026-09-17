Kanzler-Debatte: Frei tritt Zweifeln an Positionierung für Merz entgegen

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sagte bei Sat.1 NRW auf die Frage, ob Merz für ihn noch der richtige Kanzler sei und ob die jüngsten Umfrageergebnisse für die CDU nicht ein Desaster seien: "Es wäre jetzt zu leicht zu sagen, das ist nur die eine oder andere Person. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung, um neues Vertrauen zu werben." Diese Verantwortung müsse jeder an seiner Stelle wahrnehmen. "Personaldebatten helfen jetzt nicht weiter", sagte Wüst. "Ich glaube, das ist jetzt nicht die schnelle Antwort, die dann alle Probleme löst."