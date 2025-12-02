Kanzler-Besuch: Merz bekommt Adventskalender mit Thüringer Spezialitäten

Der Kalender ist den Angaben nach aus Thüringer Eiche von einem Handwerksbetrieb im Freistaat gefertigt. "Alle Landkreise und größeren Städte haben Produkte beziehungsweise Spezialitäten beigesteuert, über die sich der Bundeskanzler nun jeden Tag aufs Neue freuen kann", hieß es in einer Mitteilung.