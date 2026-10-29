Kanzler auf Asienreise: Merz wünscht Koreanern die Wiedervereinigung

Seoul - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat zum Auftakt seines Besuchs in Südkorea den Menschen in beiden Teilen des Landes die Wiedervereinigung gewünscht. "Korea und Deutschland verbindet die leidvolle Erfahrung der Teilung", schrieb er bei seinem Treffen mit Präsident Lee Jae Myung in das Gästebuch. "Ich wünsche auch den Menschen in Korea, was wir in Deutschland erleben dürfen: Einheit in Freiheit."