Merz versucht den Koreanern trotzdem Mut zu machen. "Korea und Deutschland verbindet die leidvolle Erfahrung der Teilung", schrieb er schon kurz nach seiner Ankunft in Südkorea in das Gästebuch des Präsidenten. "Ich wünsche auch den Menschen in Korea, was wir in Deutschland erleben dürfen: Einheit in Freiheit."

"Die Welt ist eben klein - auch im Krieg"

Der Kanzler machte bei seinem Besuch klar, warum der Konflikt auch Deutschland und Europa betrifft. Nordkorea hat seine militärische Zusammenarbeit mit Russland seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erheblich ausgeweitet. Pjöngjang lieferte große Mengen an Artilleriemunition und Raketen und entsandte nach Schätzungen des südkoreanischen Geheimdienstes rund 15.000 Soldaten zur Unterstützung Moskaus. Im Gegenzug erhält Nordkorea - so wird vermutet - finanzielle Unterstützung, Militärtechnik und Sicherheitsgarantien aus Russland.

"Koreas Sicherheit berührt Europas Sicherheit. Und Europas Sicherheit berührt auch die Sicherheit Koreas", sagte Merz dazu. "Die Welt ist eben klein - auch im Krieg."

Zwei deutsche Soldaten an Grenze stationiert

Weil die Sicherheit Europas und Koreas miteinander verknüpft ist, beteiligen sich inzwischen auch zwei deutsche Offiziere an dem US-geführten United Nations Command (UNC), das den Waffenstillstand auf der koreanischen Halbinsel überwacht. Auch dies zeige, "dass Sicherheit auf der Welt nicht mehr teilbar ist, sondern dass wir sie überall gewährleisten müssen", sagte Merz. Am Abend wollte er nach vier Tagen in Asien und Stationen in drei Ländern nach Berlin zurückfliegen.