„Zu den bedeutendsten Ausstattungsstücken der ehemaligen Kirche von Schloss Elisabethenburg zählt die 1689/90 errichtete Kanzel aus der Werkstatt Johann Michael Ehingers aus Nördlingen“ – so lautet die Information der Meininger Museen zu dem Kunstwerk vergangener Jahrhunderte. „Über 40 Jahre präsentierte sich die Kanzel ohne schmückende Besatzstücke und figürliche Elemente. Die großzügige finanzielle Unterstützung von Stiftungen und privaten Förderern hat nun die längst fällige Restaurierung ermöglicht. Ein epochales, ein beeindruckendes Stück der Meininger Schlossbaugeschichte ist damit zurückgekehrt.“