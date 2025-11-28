Die Kanu-Anlegestelle an der Werra in Merkers ist seit einigen Jahren ein Ärgernis. „Sie wurde an der falschen Stelle gebaut“, sagt Dominik Schulz, Vorsitzender des Merkerser Sportfischervereins, der den Fluss in diesem Bereich sehr gut kennt. Dort, wo sich der Anleger befindet, spült die Werra Sediment ans Ufer und somit vor den Steg, der dadurch verlandet. Die Sportfischer wiesen schon in der Planungs- und Bauphase auf dieses Problem hin, trotzdem erfolgte der Bau in Höhe der Angelteiche. Dann gab es im Juli 2020 einen Vor-Ort-Termin, wobei Ortsteilrat und Sportfischer auf die Mängel aufmerksam machten. Schlamm hatte sich angesammelt, deutlich waren darin die Fußabdrücke der Kanuten zu erkennen, die darin eingesunken waren. Insbesondere für Familien mit Kindern sei das gefährlich, stellte man fest. Im Sommer 2022 warb der Verein Werra-Wartburgregion die Krayenberggemeinde um eine Mitgliedschaft. Im Gemeinderat kam der immer noch verlandete Merkerser Anleger zur Sprache. Ein Förderantrag sollte gestellt werden, um den Kanusteg funktionstüchtig zu bekommen. Seitdem floss sehr viel Wasser die Werra herab, am Anleger passierte jedoch nichts. Darauf machte Dominik Schulz aufmerksam, der auch dem Gemeinderat angehört (Fraktion Bürgerinitiative Krayenberggemeinde). „Wirklich aufgearbeitet (auch finanziell) wurde das Thema nie, frei nach dem Motto ,aus den Augen aus dem Sinn’“, so Schulz. Denn für Planung und Bau des Anlegers, der nie richtig funktionierte, wurde ja seinerzeit Geld bezahlt.