Kanuslalom-WM: Ricarda Funk verpasst Medaille bei Kanuslalom-WM

Oklahoma City - Ricarda Funk hat bei der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Oklahoma City die Medaille verfehlt. Für die 34 Jahre alte Olympiasiegerin von Tokio reichte es nach Gold 2021 und 2022 diesmal für Platz fünf. "Ich war im Modus, war auf Angriff gepolt, leider den ersten entscheidenden Move nicht getroffen. Es tut weh", sagte Funk. Den Titel holte sich einmal mehr die dreimalige Olympiasiegerin Jessica Fox, die im Vorjahr ihre Heim-WM in Australien wegen einer Tumor-Operation an der Niere verpasst hatte. Zweite wurde Amerikanerin Evy Leibfarth vor der Britin Kimberley Woods.