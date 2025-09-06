Kanuslalom-Weltcup: WM-Aus für ehemaligen Titelträger Tasiadis

Augsburg - Sideris Tasiadis von den Kanuschwaben Augsburg muss die Weltmeisterschaft vom 29. September bis 4. Oktober in Sydney absagen. Der Canadier-Weltmeister von 2022 hatte sich zuletzt beim Weltcup in Tacen am Ellenbogen verletzt. "Die Hoffnung, die da war, dass Sideris schmerzfrei paddeln kann, hat sich leider nicht erfüllt", sagte Cheftrainer Klaus Pohlen. Ziel sei zunächst nun, seinen Ellenbogen auszukurieren, damit er im Herbst, "wenn es verantwortbar ist", wieder ins Training einsteigen kann.