Kanuslalom-Weltcup: Slalomkanutin Ricarda Funk gewinnt Heim-Weltcup in Augsburg

Augsburg - Ricarda Funk hat den Heim-Weltcup der Slalomkanuten in Augsburg gewonnen. Die Tokio-Olympiasiegerin setzte sich im Eiskanal von Augsburg im Kajak mit einem fehlerfreien Finallauf vor der Französin Camille Prigent durch. Dritte wurde die Polin Klaudia Zwolinska. Emily Apel kam auf Rang fünf. "Ich bin mega happy, vor allem über den Finallauf, der war nahezu perfekt, da war nicht mehr viel drin. Gerade hier vor Familie und Freunden, wo ich so hart trainiere, wenn einem da so ein Finallauf gelingt, ist man einfach nur glücklich", sagte die 34 Jahre alte Funk vom KSV Bad Kreuznach.