Kanuslalom-Weltcup Ricarda Funk gewinnt beim Heim-Weltcup auch im Cross

Augsburg - Ricarda Funk hat beim Heim-Weltcup der Slalomkanuten auch im Cross Individual gewonnen. Im Augsburger Eiskanal setzte sich die 34-Jährige hauchdünn mit zwei Hundertstelsekunden gegen die Tschechin Tereza Kneblova durch. Dritte wurde die Amerikanerin Evy Leibfahrt. "Ich bin total platt, freue mich aber, dass es geklappt hat", sagte die Tokio-Olympiasiegerin, die am Samstag auch in ihrer Spezialdisziplin Kajak siegreich war. In der Vorwoche hatte sie in Prag ebenfalls im Cross-Einzelrennen gewonnen.