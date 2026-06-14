Kanuslalom-Weltcup Ricarda Funk gewinnt beim Heim-Weltcup auch im Cross

Die WM-Form stimmt

Damit kommt die Ausnahme-Kanutin vom KSV Bad Kreuznach immer besser in Schwung. Sie sieht sich für die WM in Oklahoma City (20. bis 25. Juli) bestens gewappnet. "Zuallererst weiß ich, ich kann mithalten. Das gibt einem die Bestätigung, dass sich die harte Arbeit im Winter gelohnt hat. Und es gibt einem ein Stück weit Selbstbewusstsein", sagte Funk. Im Kajak hatte sie am Samstag auch die dreimalige Olympiasiegerin Jessica Fox bezwungen. Die Australierin, die in der Vorwoche in Prag souverän gewann, scheiterte im Vorlauf mit zwei Fehlern und Platz 16.