Kanuslalom-Weltcup: Gesamtweltcup verpasst: Funk patzt auf ihrer Heimstrecke

Augsburg - Tokio-Olympiasiegerin Ricarda Funk hat beim Weltcup-Finale der Slalom-Kanuten in Augsburg den Endlauf um zwölf Hundertstelsekunden verpasst und somit den Gesamtsieg verschenkt. Die 33-Jährige vom KSV Bad Kreuznach blieb im Vorlauf fehlerfrei im Eiskanal von Augsburg und leistete sich dann im Halbfinale gleich zwei Torstangenberührungen am Hindernis zwei und sechs. Zwar konnte sie im unteren Abschnitt noch Zeit gutmachen, doch als 13. verpasste sie hauchdünn das Finale der besten zwölf.