Kanuslalom-Weltcup: Gesamtweltcup verpasst: Funk patzt auf ihrer Heimstrecke

Funk: "Nicht auf den Punkt gebracht"

Nachdem die Australierin Jessica Fox die letzten beiden Weltcups absagen musste, da ihr ein Tumor in der Niere entfernt worden ist, sprach alles im Kajak für Europameisterin Funk, die das Gesamtklassement nach zuvor vier Weltcups klar angeführt hatte. "Das ärgert mich natürlich brutal, weil ich vor der Familie und den Freunden, auch meine Geschwister sind da, gerne ins Finale gefahren wäre", sagte Funk und ergänzte: "Der letzte Weltcup zählt doppelt und da muss man abliefern. Es ist dann eben schade, wenn man nach vier von fünf Weltcups führt. Das habe ich leider nicht auf den Punkt gebracht."