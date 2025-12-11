Kanuslalom Thomas Apel neuer Kanuslalom-Cheftrainer

Augsburg - Thomas Apel wird neuer Kanuslalom-Cheftrainer und somit Nachfolger von Klaus Pohlen. Der langjährige Chefcoach verabschiedet sich nach sechs olympischen Medaillen in Tokio und Paris in den Ruhestand. Der 52 Jahre alte Apel wird vom Bundestrainer Kajak nun zum Cheftrainer befördert. "Mit ihm bekommen wir eine hohe praxisorientierte Fachkompetenz und Expertise in die Rolle des Cheftrainers. Der DKV erhofft sich davon insbesondere einen positiven Effekt auf die Entwicklung des Trainernachwuchses", sagte Jens Kahl, Sportdirektor im Deutschen Kanu-Verband (DKV).