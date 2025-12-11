Kanuslalom Thomas Apel neuer Kanuslalom-Cheftrainer

"Bock, etwas Themenrelevantes aufzubauen"

Ab Januar wird Apel das Amt für alle Disziplinen übernehmen. Zuletzt hatte der gebürtige Thüringer, der 2001 nach Augsburg zog, erfolgreich in der Kajak-Sparte gearbeitet. Er führte Ricarda Funk (KSV Bad Kreuznach) in Tokio zum Olympiasieg. Auch seine Tochter Elena Lilik (KS Augsburg) holte in Paris Olympia-Silber. "Ich habe mehr als 25 Jahre am Wasser gestanden. Mittelfristig werde ich das nicht mehr tun. Jetzt habe ich Bock, etwas Themenrelevantes aufzubauen", sagte Apel, der gerade in der neuen Disziplin Kajak-Cross eine neue Herausforderung sieht.