Kanuslalom: Kajakfahrer Aigner muss WM-Start verletzt absagen

Duisburg - Die deutschen Slalom-Kanuten müssen für die Weltmeisterschaften in Australien die nächste Absage in Kauf nehmen. Nachdem Canadier-Spezialist Sideris Tasiadis wegen einer Ellenbogenverletzung bei den Titelkämpfen vom 29. September bis 4. Oktober fehlen wird, fällt auch Kajakfahrer Hannes Aigner wegen einer Bauchmuskelverletzung in Sydney aus. "Das ist für uns der nächste Rückschlag", sagte Cheftrainer Klaus Pohlen, "damit haben wir nun zwei sehr erfahrene Sportler im Team verloren."