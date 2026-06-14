Kanu-EM Deutsche Kanuten sammeln Medaillen - Vierer knapp geschlagen

Paradeboot hauchdünn an Gold vorbei

Zuvor hatte der Kajak-Vierer den Titel um 0,13 Sekunden hauchdünn verpasst. In der Besetzung Max Rendschmidt, Lemke, Schopf und Tom Liebscher-Lucz musste sich das deutsche Paradeboot über die 500-Meter-Distanz den Ungarn geschlagen geben und war auf Platz zwei zeitgleich mit den Spaniern. "Wir haben noch ein, zwei Dinge, die wir verbessern können in den nächsten zehn Wochen bis zur WM", sagte der Dresdner Liebscher-Lucz.