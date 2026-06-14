Kanu-EM Deutsche Kanuten sammeln Medaillen - Vierer knapp geschlagen

Montemor-o-Velho - Das deutsche Kanu-Team hat am zweiten Wettkampftag der Europameisterschaft in Portugal dreimal Gold eingefahren. Über die 500 Meter-Distanz setzte sich die Berlinerin Pauline Jagsch im Kajak-Einer mit 0,84 Sekunden Vorsprung gegen die polnische Weltmeisterin Anna Pulawska durch. Im Zweier legte sie mit Paulina Paszek gegen die Polinnen nach. Die Paris-Olympiasieger Jacob Schopf und Max Lemke verwiesen die Ungarn mit fast einer Sekunde Vorsprung auf Platz zwei und verteidigten den Titel.