Die Eisenacher machten früh Nägel mit Köpfen. Nach dem 3:3 (5.) zogen die Gäste auf 8:3 (12.) davon und zogen anschließend ihr Spiel gnadenlos durch. In der 42. Minute lagen die Gäste beim 25:15 erstmals mit zehn Toren in Front und verwalteten anschließend beim Abstiegskandidaten souverän den Vorsprung. Bei den Gastgebern verletzte sich Scharfschütze Julius Kühn nach einem Lattenknaller bei der Landung am Fuß.