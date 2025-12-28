Das Krippenspiel, das die Weihnachtsgeschichte so einfühlsam erzählt, ist in vielen Kirchen der Region an Heiligabend zur Aufführung gekommen. Danach dann sicher „die Bescherung“ mit dem Auspacken der Geschenke bei den privaten Feiern in den Familien. Auch der erste Weihnachtsfeiertag wird meist daheim verbracht. Zu einem festlichen musikalischen Gottesdienst hatte die evangelische Kirchgemeinde Meiningen am zweiten Weihnachtsfeiertag in die Stadtkirche eingeladen.