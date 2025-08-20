Sehen lassen können sich die züchterischen Erfolge der Mitglieder des Rassekaninchenzuchtvereins T 201 Utendorf allemal. Unter ihnen finden sich Europachampions, Deutsche Meister, Thüringer Landesmeister und viele weitere Nachweise einer großen züchterischen Kompetenz. Da verwundert es nicht, dass den Utendorfer Züchtern, quasi als Zeichen besonderer Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit, in den letzten Jahren mehrfach die Ehre zuteil wurde, als Gastgeber der Kreis Jungtierschau Schmalkalden-Meiningen, einer der größten Thüringer Jungtierschauen für Rassekaninchen mit Beteiligung von Züchtern auch aus benachbarten Bundesländern zu fungieren. So geschieht es auch 2025, im Jahr des 50-jährigen Vereinsjubiläums. Und dies zum nunmehr siebten Mal.