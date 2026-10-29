Langohren werden sie im Volksmund genannt. Die dritte Wasserfallschau bestätigte diesen Ruf, der Kaninchen meist voraus eilt. Deutsche Riesen zeichnen sich durch besonders lange Ohren aus. Bodo Dietsch, Mitglied im Trusetaler Rassekaninchenzuchtverein, zückte die Ohrenmesslatte und hielt sie an das Tier von Konrad Hagemann aus Lengenfeld. „20 Zentimeter“, verkündete er. Wobei Deutsche Riesen bis zu zehn Kilogramm auf die Waage bringen können. Die Länge ihrer Ohren beträgt ein Drittel ihrer Körperlänge.