Der Sonntagvormittag als Termin für diese wichtige Zusammenkunft der Rassekaninchenzüchter ist schon mindestens anderthalb Jahrzehnte ebenso traditionell wie der Ort: die Gaststätte „Grüner Baum“ in Harras. Schwerpunktmäßig geht es um die Auswertung des Zuchtjahres, das heißt um die in den Vereinen gezüchteten Rassen und verschiedenen Farbenschläge sowie den erreichten Jungtierbestand. Ein weiterer Punkt ist die Teilnahme an den Ausstellungen von der Lokalschau bis zur Bundesschau und die dabei erreichten Ergebnisse. Kurzum, die genannten Daten spiegeln die züchterische Arbeit eines jeden Einzelnen, des Vereins und des Kreisverbandes.