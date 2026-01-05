Die Kaninchenzucht zählt gewiss zu den ältesten Freizeitbeschäftigungen von Interessierten aus der Region – das Interesse daran ließ aber auch hierzulande in den letzten Jahrzehnten aus verschiedenen Gründen nach. Um so mehr freuten sich die Ausstellungsleiter Andreas Mußmacher aus Kaltenlengsfeld und Frank Wissert aus Oepfershausen über das Zustandekommen der 2. offenen gemeinsamen Kreisrammlerschau der Kreisverbände der Rassekaninchenzüchter aus den Landkreisen Schmalkalden-Meiningen und Wartburgkreis im Dorfgemeinschaftshaus Kaltenlengsfeld am vergangenen Wochenende.