Während am Wochenende des 1. Advents in vielen Orten die Weihnachtsmärkte eröffnet wurden und oft mit Nieselregen zu kämpfen hatten, bot die Eberhard-Gundelwein-Ausstellungshalle in Meiningen den Rassekaninchenzüchtern des Kreises Schmalkalden-Meiningen erneut beste Bedingungen. Ungestört vom schlechten Wetter konnten Aussteller die Vielfalt der Rassekaninchen präsentieren und Besucher sich davon überzeugen. Die Freude über die sehenswerte Ausstellung war deshalb auf beiden Seiten gleichermaßen groß. 872 Rassekaninchen in 37 Rassen und 63 Farbenschlägen – darunter 136 der Rasse Rex – buhlten dabei bereits vor der Eröffnung der Ausstellung um die Gunst der Preisrichter, die in den meisten Fällen gute bis sehr gute Bewertungen vergeben konnten.