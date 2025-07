Eigentlich dreht sich zur jährlichen Jungtierschau des T15 Elgersburg ja alles um den felligen Nachwuchs, sprich die in diesem Jahr geborenen Kaninchen, für die sich ihre Züchter eine gute Bewertung erhoffen. Doch für ein paar Minuten rückte am Sonntagmittag jener Mann in den Fokus, ohne den diese Schau nicht möglich wäre: Vereinsvorsitzender Ulli Huck.