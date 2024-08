Eigentlich war es der Umgang der Politik mit der Corona-Krise, der Steffi Eschrich zum intensiven Nachdenken über Politik anregte. Die langjährige Freundschaft mit einer sehr guten Freundin drohte wegen unterschiedlicher Meinungen zu zerbrechen. „Es gab nur schwarz oder weiß. Ich hatte das Gefühl, die Menschen werden regelrecht aufeinandergehetzt“. Das war der attraktiven 56-jährigen Zella-Mehliserin zu viel. In den vergangenen Jahren dann sei es die Summe vieler Folgeprobleme gewesen, die sie umtrieb und dazu bewog, sich immer stärker mit der Politik auseinanderzusetzen. Der Krieg in der Ukraine und die Haltung der Bundesregierung dazu brachten bei ihr schließlich das Fass zum Überlaufen. „Weil ich möchte, dass meine zwei Töchter und drei Enkelkinder genauso wie unsere Generation in Frieden aufwachsen können und nicht ständig mit dem Gedanken an einen möglichen Krieg leben müssen.“ Europa, findet Eschrich, müsse viel mehr seinen diplomatischen Einfluss für eine Beendigung des Krieges in der Ukraine, aber auch im Nahen Osten geltend machen statt nur über die nächste Waffenlieferung zu debattieren.