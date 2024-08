Wenn es eines Beweises dafür bedarf, wie schwer es ist, jemanden zu erreichen, der über kein Handy verfügt, dann liefert den Manfred Kröber, 44 Jahre alt, ledig, Lehrer, Direktkandidat von Bündnis 90 / Die Grünen. Was wirkt, als wäre es aus der Zeit gefallen, kommentiert der hagere, hoch gewachsene Mann so: „Es geht auch ohne.“ So wie es auch ohne Auto gehe. Hier in Suhl allerdings schwerer als in Villingen-Schwenningen, wo er aufgewachsen ist. Oder in Freiburg, wo er Philosophie und Mathematik studiert hat, um Lehrer für Mathematik und Ethik zu werden und als solcher dort auch zu arbeiten. Suhl ist noch nicht all zu lange seine neue Heimat. Manfred Kröber hatte eine neue Arbeit gesucht und an der Privaten Fachschule für Wirtschaft und Soziales gefunden. Nicht weit entfernt von seinem Arbeitsort in der Aue wohnt er auch.