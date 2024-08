Einen Lieblingsplatz? Eine Antwort auf diese Frage braucht Andreas Schmidt nicht lange zu suchen. Da, wo Suhl täglich am lebhaftesten zu spüren ist, wo die Suhler in ihrer Mittagspause gern hin- und her huschen, um ihre Wege zu erledigen, wo sie bei einem Kaffee oder Eis ihre Pausen oder Freizeit genießen, wo sie sich in den netten Restaurants verwöhnen lassen, da mitten drin fühlt er sich wohl: auf dem Steinweg. So verwundert es auch nicht, dass Andreas Schmidt auf einer Bank am Rande des Steinwegs darüber berichtet, wie ihm, der in Leipzig geboren wurde, die Stadt zu Füßen der Berge ringsum fest ans Herz gewachsen ist. Die Stadt, aus der seine Frau stammt und in die beide nach dem Studium ihren gemeinsamen Lebensmittelpunkt verlegten, in der sie eine Familie gründeten. Zwei erwachsene Töchter gehören dazu und eine nächste Generation mit Enkeln inzwischen auch. Die Entscheidung für Suhl hat Andreas Schmidt nie bereut und ist glücklich, dass seit vergangenem Jahr auch seine große Tochter mit Familie wieder zurückgekehrt ist. Denn er ist ein Familienmensch, der gern mit allen unterwegs ist. Die reiche Natur ringsum begeistert ihn, die er immer wieder gern beim Wandern und Radfahren neu entdeckt. „Ich bin hier zu Hause. Es lässt sich wunderbar hier leben und auch die Infrastruktur passt. Innerhalb von fünf Minuten wähnt man sich mitten im Urlaub und ist im Wald, wo man sich erholen oder Sport treiben kann“, kann er auch noch nach vielen Jahren als Suhler ins Schwärmen kommen.