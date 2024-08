Wer mit Lars Jähne in der Stadt unterwegs ist, der muss einfach mehr Zeit einplanen: Ein kurzes Hallo hier, eine Nachfrage dort: Der Mann ist bekannt und wird von den Leuten direkt angesprochen. Dass er nun als Direktkandidat für die CDU in den Landtag will, ist für ihn nur folgerichtig. Seit anderthalb Jahrzehnten ist er Christdemokrat, seit 2014 sitzt er im Suhler Stadtrat. „Für mich war von vornherein klar, dass ich nur als Direktkandidat in den Landtag gewählt werden möchte“, sagt er selbstbewusst. So sei er sich und seinen Wählern verpflichtet, aber nicht der Parteilinie, irgendwelchen Quoten oder Zwängen. „Das war der Grund, warum ich nicht auf die Landesliste gegangen bin, so kann ich machen, was ich für richtig halte.“ Er müsse niemandem gefallen.